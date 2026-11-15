MADRID (ANP) - De Spaanse voetballers hebben voor het eerst sinds een kleine drie jaar een wedstrijd verloren. Engeland was in de laatste groepswedstrijd in de Nations League in Madrid met 3-2 te sterk. Beide landen hadden zich al verzekerd van een plaats in de kwartfinales.

Harry Kane zette Engeland kort voor rust uit een strafschop op voorsprong. Het elftal van bondscoach Thomas Tuchel liep in de tweede helft verder uit via Ezri Konsa en Ben White: 0-3.

Engeland moest vanaf de 65e minuut verder met een man minder. Elliot Anderson haalde de doorgebroken Lamine Yamal onderuit en werd met een rode kaart weggestuurd. Mikel Oyarzabal benutte de strafschop. Nico Williams bracht Spanje een kwartier voor tijd nog dichterbij: 2-3. Engeland bleef in de slotfase moeizaam overeind.

Maart 2024

Spanje verloor in maart 2024 voor het laatst. Dat betrof een oefenduel met Colombia. Spanje bleef vervolgens 43 wedstrijden op rij ongeslagen.

Engeland eindigt dankzij de zege als eerste in de groep en Spanje gaat als nummer 2 naar de kwartfinales. Beide landen kwamen uit op 15 punten.

Kroatië versloeg in dezelfde poule Tsjechië met 2-1 en werd daarmee derde. PSV'er Ivan Perišić maakte het eerste doelpunt voor de Kroaten.