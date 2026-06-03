Erben Wennemars getroffen door herseninfarct

Erben Wennemars is recent getroffen door een herseninfarct. Dat schrijft zijn vrouw Renate in haar column voor De Stentor. De oud-schaatser en voormalig analist maakt het goed.

"Maar hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen", schrijft Renate. "Ook al ben je fit."

De 50-jarige Erben merkte dat het niet goed met hem ging toen hij met iemand aan het bellen was en hij gaandeweg het gesprek warrig begon te praten. "Hij had opgehangen en was naar buiten gelopen, zodat hij gevonden zou worden als hij neerging. Hij had de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen en rustig midden op de weg te rijden naar de huisarts die om de hoek zit."

Na een dag in het ziekenhuis en allerlei tests mocht Erben weer naar huis.

Recent maakte Erben bekend dat hij na zeventien jaar is gestopt als schaatsanalist. Hij maakte die keuze vanwege zijn dubbelrol als analist en vader van schaatser Joep Wennemars.