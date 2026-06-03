DEN HAAG (ANP) - Shell Nederland krijgt een nieuwe topman. Huidig president-directeur Frans Everts treedt per 1 september af en wordt dan opgevolgd door Thomas de Boer. Everts geeft sinds 1 april 2023 leiding aan Shell Nederland en neemt na een dienstverband van 37 jaar afscheid van het bedrijf.

De Boer werkt sinds 2001 bij Shell en is momenteel vicepresident van het onderdeel Biogas. In die rol was hij onder meer verantwoordelijk voor de integratie van het Deense dochterbedrijf Nature Energy. Eerder vervulde De Boer functies voor Shell in Rotterdam, Londen en San Francisco.

"Ik zie enorme kansen voor Shell, voor Nederland en voor de Nederlandse industrie. Een duurzame industrie en betrouwbare energievoorziening zijn cruciaal voor de transitie en onze strategische onafhankelijkheid als land. Hier hebben we als Shell een belangrijke rol te spelen en daar zet ik me de komende jaren graag voor in", aldus De Boer.

Everts zegt met trots en plezier terug te kijken op zijn jaren bij Shell Nederland. "Onze rol in de Nederlandse energievoorziening en de energietransitie is niet te onderschatten. We houden Nederland warm, in bedrijf en in beweging. We hebben hier de kennis, het kapitaal en de partners om de energietransitie te laten slagen. Ik weet zeker dat Thomas de Boer hier met zijn ervaring en achtergrond een belangrijke rol in gaat spelen", zegt Everts.