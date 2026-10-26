Eric Bauza, stem achter Bugs Bunny en Daffy Duck, overleden

Eric Bauza, de stem achter de moderne versies van cartoonfiguren Bugs Bunny en Daffy Duck, is op 46-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie maandag bekend in een bericht op Instagram.

"Eric Bauza, Emmy Award-winnend stemacteur en de hedendaagse stem van de iconische Looney Tunes-figuren Bugs Bunny en Daffy Duck, naast tientallen andere geliefde stripfiguren, is onverwacht overleden", luidt de verklaring namens zijn familie. Meer details worden binnenkort bekendgemaakt. Lokale media melden dat Bauza volgens de schouwer in Los Angeles is overleden aan de gevolgen van een hartziekte.

Naast zijn stemacteerwerk voor de Looney Tunes was Bauza onder meer ook te horen in series als The Fairly OddParents, The Adventures of Puss in Boots, DuckTales en Muppet Babies. Ook was Bauza een stem in videogames als Batman: Arkham City, LEGO Marvel's Avengers en MultiVersus.