Humberto Tan baalde van reacties op zwangerschap voor vriendin

Humberto Tan vond de vele reacties op de zwangerschap van zijn vriendin vooral vervelend voor haar. Dat vertelde de presentator, die maandag 61 jaar is geworden, in de 538 Ochtendshow. Tan had zijn vriendin vooraf gewaarschuwd voor de media-aandacht die de bekendmaking zou kunnen opleveren.

"Ik baalde voor mijn partner. Ik ben het gewend", zei Tan over de reacties op het nieuws dat hij opnieuw vader wordt. De presentator merkte dat veel mensen zich met de zwangerschap bemoeiden. "Ik dacht altijd dat het iets tussen twee mensen was. Blijkbaar niet."

Op de vraag of hij zijn vriendin vooraf had gewaarschuwd voor de aandacht, antwoordde Tan bevestigend. "Ja, maar toch zei ze ja."

Volgens Tan gaat het goed met hen en zijn ze blij met de zwangerschap.