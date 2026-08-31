Eric Corton en Jim Bakkum gastpresentatoren bij Tijd voor MAX

Eric Corton en Jim Bakkum zijn deze week gastpresentatoren bij het televisieprogramma Tijd voor MAX. Dat werd bekendgemaakt via de Instagrampagina van het programma. Volgens het bericht is Sybrand Niessen nog een weekje met vakantie en nemen daarom gastpresentatoren plaats naast vaste presentatrice Martine van Os.

"Maak vrijdag mijn talkshowdebuut als host! Veel zin in", deelt Bakkum via zijn Instagram Stories. De zanger en presentator zit die dag naast presentatrice Dionne Stax.

Naast Corton en Bakkum zijn ook Leo Alkemade, Richard Kemper en Jörgen Tjon A Fong deze week gastpresentator. Op de vraag waarom er geen vrouwen gastpresentatoren zijn, wordt geantwoord dat bewust is gekozen voor mannen zodat elke dag een mannelijke en vrouwelijke presentator aan tafel zit.