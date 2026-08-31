Feyenoord: geen restitutie bij UEFA-straffen in Champions League

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord gaat geen geld teruggeven aan supporters als er dit Champions League-seizoen door straffen van de UEFA vakken leeg moeten blijven. Dat heeft de Rotterdamse club maandag gemeld in de kaartverkoopinformatie voor de Europese wedstrijden. Ook wijst Feyenoord op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos.

"Als er tijdens UEFA Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd(en) dicht moet blijven", schrijft de club. Feyenoord zal "niet overgaan tot restitutie wanneer het door een straf vanuit de UEFA één of meerdere vakken leeg moet houden bij een wedstrijd".

Feyenoord speelt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek. Daar besloot de club zelf toe over te gaan na vuurwerkgeweld door de Feyenoord-aanhang in het uitduel met SC Cambuur, waarbij zeven thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug.

Feyenoord speelt vier thuiswedstrijden in de Champions League. De tegenstanders zijn Como (14 oktober), Internazionale (3 november), FC Porto (24 november) en RB Leipzig (27 januari). De uitwedstrijden zijn tegen FC Barcelona (9 september), Real Betis (21 oktober), Viking FK (8 december) en Galatasaray (19 januari).

Supporters kunnen naast losse kaarten een passe-partout kopen die toegang geeft tot de vier thuiswedstrijden. De uitwedstrijden worden alleen los van elkaar verkocht. De UEFA is in het verleden regelmatig overgegaan tot straffen waarbij (delen van) zowel thuis- als uitvakken leeg moeten blijven.