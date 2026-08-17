Zender KINK vernieuwt de vrijdagprogrammering. Eric Corton en Michiel Veenstra doen vanaf 21 augustus op vrijdag de ochtendshow, maakte de zender maandag bekend.

Het duo presenteerde jarenlang de KINK-middagshow op vrijdag. Veenstra start de uitzendingen van 6 tot 8 uur solo. Daarna maken de mannen twee uur samen radio. Corton sluit de ochtend af met twee uur solopresentatie.

De vrijdagmiddagshow wordt vanaf 21 augustus gepresenteerd door Jim Vorwald en Isabelle Brinkman. Mick Hummel gaat het lunchprogramma op vrijdag verzorgen.

"De vrijdag is voor veel mensen hét moment waarop de werkweek overgaat in het weekend", aldus programmadirecteur Michiel Veenstra. "Met deze nieuwe programmering geven we die dag een eigen smoel. We combineren vertrouwde stemmen met nieuwe duo's en zorgen ervoor dat de energie van het weekend al vanaf de ochtend voelbaar is."