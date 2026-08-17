De acteurs die The Beatles spelen in de vier nieuwe films over de band hebben de beroemde foto van het album Abbey Road nagebootst. Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan en Harris Dickinson werden tijdens opnames gespot op het bekende zebrapad in Londen, meldt The Hollywood Reporter.

Op beelden die op sociale media zijn verschenen, is te zien hoe de vier acteurs achter elkaar het zebrapad oversteken. Mescal speelt Paul McCartney, Quinn vertolkt George Harrison, Keoghan speelt Ringo Starr en Dickinson is te zien als John Lennon. De oorspronkelijke foto werd op 8 augustus 1969 gemaakt en verscheen datzelfde jaar op de hoes van Abbey Road.

Regisseur Sam Mendes maakt vier films over The Beatles, waarbij iedere film het verhaal vanuit het perspectief van een ander bandlid vertelt. De vier verhalen zijn met elkaar verbonden. Voor het project mogen de filmmakers ook gebruikmaken van de muziek van The Beatles.