Eric Corton blijft nog langer te horen bij radiostation KINK. De radiomaker heeft zijn contract met drie jaar verlengd en blijft de komende jaren een prominente stem bij de zender, maakte KINK dinsdag bekend.

"Ik was al dolgelukkig om de afgelopen jaren bij KINK te mogen horen. Eigenzinnige, bevlogen muziekradio met een groot hart. Met deze nieuwe verbintenis mag ik daar nog drie jaar aan vastplakken als DJ bij het mooiste station van het land", aldus Corton, die al sinds 2020 te horen is op KINK.

Corton presenteert van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur zijn eigen programma op KINK. Op vrijdag maakt hij samen met Michiel Veenstra Vrijdag CorVee.