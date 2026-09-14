Eric van Tijn hoopt op meer vrouwen op Songwriters Wall of Fame

Eric van Tijn erkent dat de lijst met de eerste tien liedjesschrijvers op de pas opgerichte Dutch Songwriters Wall of Fame nu nog te weinig vrouwen telt. Van de tien is alleen Belinda Meuldijk vrouw, maar dat gaat in de toekomst goedkomen, verwacht de voorzitter van de stichting achter de Wall of Fame in gesprek met het ANP tijdens de feestelijke introductie in Beeld & Geluid.

"Songwriting was van oorsprong misschien iets meer een mannenberoep maar inmiddels heb je heel veel jonge meiden, zoals Froukje en S10, die waanzinnig goede liedjes schrijven. Die komen eraan, en die zijn er eigenlijk al. Alleen zijn ze nog niet twintig jaar succesvol." Dat laatste is een van de criteria om op de Wall of Fame te komen.

Van Tijn, die zelf succesvol was met Jochem Fluitsma als Fluitsma & Van Tijn, zou het ook raar vinden om een man weg te halen, alleen maar omdat er niet genoeg vrouwen in de lijst zouden staan. "Belinda heeft het gehaald, omdat zij van exact hetzelfde niveau als de anderen is. Vanwege haar genialiteit en niet omdat ze een vrouw is. Maar ik ben het ermee eens dat er meer vrouwen in zouden moeten komen."

Zolder

Van Tijn stond met zijn medebestuurders voor een behoorlijke klus om de eerste tien liedjesschrijvers te kiezen die geëerd moesten worden met een plekje op die bewuste muur. De voorzitter had zo nog tien namen kunnen bedenken. "Ik vind het heel belangrijk dat we die songwriters eren. De meesten zijn namelijk geen artiest", zegt Van Tijn. "Die werken thuis op zolder of in de studio en krijgen niet het gevoel of het applaus van het publiek. Al zitten we daar ook niet op te wachten met z'n allen", lacht hij. "Maar het is wel fijn om elkaar dan onder elkaar te eren."

Van Tijn noemt iemand als Piet Souer, een van de eerste tien op de muur. "Het grote publiek heeft geen idee wie die man is. Hij was echt een waanzinnig goede songwriter, iemand die fantastische liedjes heeft geschreven, die het publiek wél allemaal kent." Souer zit onder meer achter Anita Meyers hit Why Tell Me Why en een groot deel van het oeuvre van Luv'.