Malen scoort weer voor winnend AS Roma

TURIJN (ANP) - AS Roma heeft met een uitzege van 2-0 op Torino de koppositie van stadgenoot Lazio overgenomen in de Italiaanse Serie A. Donyell Malen zette met zijn zesde seizoenstreffer de Romeinse club in de 40e minuut op voorsprong, Niccolò Pisilli verdubbelde de score in blessuretijd.

Roma heeft de eerste vier wedstrijden van dit seizoen gewonnen en leidt de stand met de maximale 12 punten. Internazionale kan later maandag bij winst op Udinese ook op 12 punten komen.

Bij Torino begon voormalig Ajax-speler Kian Fitz-Jim in de basis. Hij werd in de tweede helft gewisseld. Bij AS Roma vielen Marten de Roon en Devyne Rensch in de tweede helft in.

Como bleef in het spoor van de koploper door voor de derde keer dit seizoen te winnen en op 10 punten te komen. De ploeg van coach Cesc Fàbregas won met 2-1 van Parma. Jacobo Ramón en Kaiki Bruno maakten de doelpunten voor Como, José David Romero scoorde voor Parma.