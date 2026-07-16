Erling Haaland accepteert alsnog dineruitnodiging Tom Holland

Erling Haaland is dan toch bereid om een hapje te gaan eten met de Britse acteur Tom Holland. De Spider-Man-acteur had onlangs in The Tonight Show van Jimmy Fallon verteld dat hij de Noorse voetballer ooit had uitgenodigd, maar dat hij nooit een antwoord had ontvangen.

De Noor, die de afgelopen weken nog in actie kwam tijdens het WK-voetbal, reageerde nu onder een video op Instagram van het bewuste gesprek. "Uitnodiging geaccepteerd Tom Holland. Een beetje laat. Noem maar een plek!", schreef Haaland in een reactie op het fragment.

Holland zei in het programma van Fallon te verwachten dat Haaland niet meer zat te wachten op een etentje. Engeland schakelde eerder deze maand Noorwegen uit op het WK en werd woensdagavond in de halve finale zelf uitgeschakeld door Argentinië.