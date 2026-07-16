Timothy Busfield 'kan nooit meer werken door zedenzaak'

Acteur Timothy Busfield vreest dat zijn carrière voorbij is door de zedenzaak waarin hij wordt verdacht. Dat zei de 69-jarige acteur volgens USA Today tijdens de procedure die leidde tot zijn aanklacht.

"Ik werk nooit meer. Alleen al uit angst dat ik dit opnieuw zou doen", zei Busfield. "Ik ben gecanceld." Volgens de acteur zijn televisiewerk en een filmrol al verloren gegaan en heeft zijn agentschap de samenwerking beëindigd.

Busfield werd eerder dit jaar aangeklaagd voor vier gevallen van seksueel grensoverschrijdend contact met een kind jonger dan 13 jaar. De beschuldigingen hebben betrekking op twee kindacteurs die met hem werkten aan de serie The Cleaning Lady, waarvan Busfield tussen 2022 en 2025 producent en regisseur was.

De acteur ontkent de beschuldigingen. Volgens Busfield zijn de aantijgingen verzonnen door ouders van de kinderen uit onvrede over de casting voor een nieuw seizoen van de serie. De zaak staat gepland voor behandeling in mei 2027.