Erykah Badu treedt dit najaar op in Carré

Erykah Badu treedt op 13 oktober op in Carré. Concertorganisator MOJO laat weten dat de verkoop vrijdag van start gaat. Tijdens het optreden staan "improvisatie en intimiteit centraal".

Het is de tweede keer dit jaar dat Badu in Amsterdam te zien is. Op Koningsdag gaf zij een kort verrassingsoptreden in het Westerpark. Zij bracht toen onder meer het lied Didn't Cha Know ten gehore. Badu zong tijdens een set van The Alchemist, een van de producenten van een nieuw album waar de zangeres aan werkt.

De 55-jarige zangeres zei in 2025 aan haar eerste nieuwe plaat in zestien jaar te werken. De opvolger van New Amerykah Part II: Return of the Ankh uit 2010 zou afgelopen jaar al verschijnen, maar de release werd toch weer uitgesteld. Badu brak in de jaren negentig door met haar debuutalbum Baduizm en vooral het nummer Tyrone uit 1998.