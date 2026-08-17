Estavana Polman en Rafael van der Vaart krijgen 2e kindje samen

Het gezin van Estavana Polman en Rafael van der Vaart wordt binnenkort uitgebreid met een kindje. Op Instagram delen de oud-handbalster en voormalig topvoetballer het blijde babynieuws.

"Een klein nieuwtje met héél veel liefde… Wij gaan van 4 naar 5", schrijven Polman en Van der Vaart bij een foto. Hierop houden Damián, de zoon van de oud-Ajacied en zijn ex-vrouw Sylvie Meis, en dochter Jesslynn van het stel hun uitgestoken hand op de buik van Estavana.

"Ons kleine wondertje is onderweg en wij kunnen niet wachten tot je er bent", vervolgt het stel. "Binnenkort compleet met z'n vijven."