Koning Abdullah en koningin Rania ontmoeten tweelingkleindochters

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben hun pasgeboren kleindochters Talia en Rania ontmoet. Dat is te zien op foto's op Instagram waarop het koningspaar trots poseert met de tweeling.

"Mogen zij door het leven gaan, omringd door geloof en gezegend met prachtige zegeningen", luidt het bijschrift op het Instagramaccount van het Jordaanse koningshuis. Op haar eigen account deelt koningin Rania nog meer foto's. "Gezond, gelukkig en eindelijk hier. We hebben zo lang gewacht om jullie te ontmoeten, Talia en Rania", schrijft ze.

Vrijdag werd bekend dat de Jordaanse prinses Iman was bevallen van een tweeling. Zij trouwde in 2023 met Jameel Alexander Thermiotis. In 2025 werd dochter Amina geboren.