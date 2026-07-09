Estavana Polman gaat de komende periode gebruiken om uit te zoeken wat ze het liefst wil doen nu haar handbalcarrière voorbij is. De oud-topsporter heeft al een paar tv-aanbiedingen gehad, maar nog geen beslissingen genomen.

"Wat ik in mijn hoofd heb? Het is eigenlijk heel gek, maar nog niet zoveel", zei Polman donderdag eerlijk in de SBS6-talkshow Vandaag Inside, waar ze voortaan maandelijks aanschuift. "Ik ga rustig even kijken. Er zijn echt wel wat dingen gekomen, wat programma's. Maar ik heb nog niet het idee gehad van: 'o ja, dat is echt iets dat bij me past'."

Voor SBS6 presenteerde Polman in 2023 al wel het programma Beter laat dan nooit, waarin ze met vier bekende Nederlanders op leeftijd op reis ging. Dat vond ze heel leuk, maar iets soortgelijks is niet meer op haar pad gekomen.

Polman vindt ook dat ze niet zomaar ergens in moet stappen, ging ze verder. "Je moet ook niet gelijk ergens aan vastzitten, daar word ik heel benauwd van. Het moet gewoon wel leuk zijn en ik wil ook niet elke dag met m'n kop op tv. Dat ambieer ik absoluut niet."