Estavana Polman geen tafelgast meer in Vandaag Inside

Estavana Polman keert niet meer terug als tafelgast bij Vandaag Inside op SBS6. Dat zegt eindredacteur Robbie Boerboom zondag tegen De Telegraaf.

"Het klopt dat we Estavana Polman niet meer in Vandaag Inside gaan zien. In ieder geval niet in die rol aan tafel, wellicht ooit wel weer aan de bar als daar aanleiding voor is", aldus Boerboom. Volgens hem twijfelden zowel Polman als de programmamakers over haar rol. "Uiteindelijk hebben wij als programma de knoop doorgehakt om niet met haar als tafelgast verder te gaan."

In juli werd aangekondigd dat Polman vanaf augustus maandelijks zou aanschuiven bij de talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Het bleef echter bij één optreden.

Van der Gijp trok de komst van Polman in juli al direct publiekelijk in twijfel. Ook Derksen geloofde dat ze te licht was om overal over mee te praten.