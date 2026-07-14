Estavana Polman trekt zich niets aan van uitspraken van René van der Gijp en Johan Derksen over haar aanstaande rol in het SBS-programma Vandaag Inside. Dat bevestigt haar moeder, tevens haar manager, aan RTL. "De mannen zijn de mannen en hebben over iedereen een mening. We hebben daar verder geen commentaar op", laat ze weten.

Van der Gijp trok de komst van Polman maandag publiekelijk in twijfel aan het begin van de talkshow. "De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten", zei hij onder meer. Hij denkt dat haar interesse niet bij de onderwerpen ligt die in het programma aan bod komen. Derksen is het met zijn collega eens, maar zei Polman wel een kans te willen geven.

Desondanks schuift ze in het nieuwe VI-seizoen dus maandelijks aan in het programma, waar ze naar eigen zeggen veel zin in heeft. "Ik vind het altijd leuk met die mannen. Dat is ook altijd een feestje", vertelde de vriendin van oud-voetballer Raphaël van der Vaart aan RTL Boulevard. Polman zette eerder dit jaar een punt achter haar handbalcarrière en schreef het boek Gewoon Estavana.