NEW YORK (ANP) - IBM ging dinsdag hard onderuit op de beurzen in New York. Het tech- en softwarebedrijf kwam met voorlopige resultaten over het tweede kwartaal, die lager uitvielen dan kenners hadden verwacht. Topman Arvind Krishna van IBM waarschuwde in een brief aan de aandeelhouders dat de omzet uit software en infrastructuur flink tekort is geschoten doordat klanten hun investeringsplannen hebben gewijzigd. Het aandeel kelderde 25 procent kort na de opening.

"In de laatste weken van juni zagen we dat klanten hun investeringen verschoven naar de aanschaf van servers, opslag en geheugen om leveringen veilig te stellen in aanloop naar verwachte prijsstijgingen. We hebben ons niet snel genoeg aangepast en gehandeld, waardoor talloze grote deals niet binnen de verwachte termijnen zijn afgerond", aldus de IBM-topman.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig door de aanhoudende aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 52.431,63 punten. De S&P 500-index won 0,1 procent op 7526 punten en techgraadmeter Nasdaq herstelde 0,5 procent op 25.995 punten.

Olieprijzen omhoog

Maandag zakten de Amerikaanse beurzen tot 1,6 procent door de escalatie van de Iranoorlog. De olieprijzen gingen verder omhoog na de forse stijging een dag eerder. Een reeks aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz door Iraanse kruisraketten wakkerde de vrees aan voor verdere verstoringen van het olietransport uit het Midden-Oosten.

Ook het tolplan van president Donald Trump zorgt voor onzekerheid. Trump wil compensatie voor het beschermen van scheepvaart in de Straat van Hormuz in de vorm van een heffing van 20 procent over de verscheepte lading. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3,5 procent duurder op 86,19 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 80,04 dollar per vat. Maandag werd olie al ruim 9 procent duurder.

'Zeer sterke resultaten'

De aandacht ging verder uit naar de resultaten van de grote banken. JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Topman Jamie Dimon sprak van "zeer sterke resultaten" en recordinkomsten van alle onderdelen. Het aandeel won 1,6 procent.

Zakenbank Goldman Sachs won 3 procent na goed ontvangen resultaten. Wells Fargo boekte afgelopen kwartaal ook meer omzet en winst dan verwacht, maar zakte 0,6 procent.