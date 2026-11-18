Estelle Cruijff heeft weer zin om echt verliefd te worden. Dat vertelde zij woensdagavond in het programma Boerderij van Dorst. "Ik zou weer zin hebben om verliefd te worden", aldus Cruijff. "Dat is het allerlekkerste gevoel dat er is."

De actrice en onderneemster was lange tijd getrouwd met Ruud Gullit. Ook had zij een relatie met Badr Hari. "Ik hoef niet meer een man die als hij naar het toilet loopt, dat hij dan twintig andere vrouwen appt", zei ze tegen Raven van Dorst. "Maar ja, ik ben er ook voor gevallen. Ik was te lief en ik beloonde slecht gedrag. Ik wilde zo graag van iemand houden dat ik daar heel veel moeite voor ging doen."

Cruijff probeert haar smaak in mannen wat te veranderen. "Ik probeer mijzelf een beetje daarin te trainen", bekent ze. "Je wilt toch gewoon beleg op je laatste stuk stokbrood. Maar als je doet wat je altijd hebt gedaan, dan krijg je altijd wat je al hebt gehad. En dat wil ik niet."

Scheiding

De socialite heeft naar eigen zeggen "genoeg aanspraak, daar ligt het niet. Maar ik krijg altijd te horen: 'Je komt zo sterk over, je houdt je eigen broek hoog'. En ja, dat klopt. Als er een plank scheef hangt, dan moet ik toch zelf bellen om hem weer recht te laten zetten."

Cruijff sprak ook kort over haar scheiding, inmiddels veertien jaar geleden. "Natuurlijk wil je niet scheiden. Dat wil je niet: als je een gezin begint, dan wil je dat dat voor altijd is", zei ze. "Maar dan gebeurt er iets: vreemdgaan. Dat heb ik gezien. En dat krijg je niet meer van je netvlies. Dat wil ik nooit meer meemaken."