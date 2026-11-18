ANTALYA (ANP) - Oxfam Novib telde tot nu toe 152 privévliegtuigen die zijn aangekomen bij de klimaattop in Turkije. Vorige week meldde de hulporganisatie al dat er 87 privéjets waren geland, maar dat aantal is nu flink opgelopen. Het gaat om twee keer zoveel toestellen als tijdens de klimaattop in Brazilië vorig jaar.

De privévluchten naar de COP31 in Antalya zijn volgens Oxfam goed voor 1191 ton CO2. Dertig van de vliegtuigen zouden uit de Europese Unie komen.

Volgens Oxfam zijn er achttien miljardairs aanwezig op de COP31 in Antalya. Twaalf van hen zouden hun vermogens vooral hebben vergaard uit vervuilende industrieën, zoals mijnbouw, olie en gas.

Vraagtekens

Oxfam-klimaatexpert Hilde Stroot zet vraagtekens bij hun aanwezigheid. "Wanneer miljardairs, die een groot deel van hun vermogen te danken hebben aan investeringen in vervuilende industrieën, toegang en invloed hebben op de klimaattop, moeten we ons afvragen wiens belangen daadwerkelijk worden vertegenwoordigd en welke stemmen worden buitengesloten", zegt ze. "We kunnen ons geen nieuwe top veroorloven waarbij belangen van de fossiele industrie en superrijken zwaarder wegen dan klimaatrechtvaardigheid."

Stroot benadrukt wel blij te zijn dat er op de klimaattop wordt gesproken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, terwijl dat vorig jaar nog taboe was. "Deze discussie gaat niet meer weg. Het is nu aan de voorzitters van deze klimaattop om dit concreet te maken en ervoor te zorgen dat uitfaseren van fossiel in de eindtekst van deze top komt te staan".