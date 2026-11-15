Esther Hart geeft zanglessen aan Marco Borsato

Marco Borsato krijgt zangles van Esther Hart. Dat heeft de voormalig songfestivaldeelneemster bevestigd aan De Telegraaf. De 59-jarige zanger hoopt in 2027 op een muzikale comeback, nadat hij vorig jaar werd vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem.

"Het klopt dat ik aan Marco zanglessen geef", aldus de 56-jarige Hart. Vorige week meldde de zanger al dat hij weer is begonnen met zanglessen en dat het "opvallend goed" ging. Hij stond de pers toen te woord bij de rechtbank in Utrecht, waar een zaak dient over de vergoeding van de advocaatkosten die zijn gemaakt tijdens de strafzaak tegen hem. De Telegraaf meldde daarna dat Borsato's comeback gepland staat voor eind juni 2027 op een plek in Alkmaar.

De zangeres en stemcoach vertegenwoordigde Nederland tijdens het Eurovisiesongfestival van 2003. Ze werd dertiende met het nummer One More Night.