Prinses Estelle heeft de afgelopen week stage gelopen bij haar opa, koning Carl Gustaf. De prinses woonde onder meer een vergadering van de koning bij, deelt het Zweedse hof zondag op Instagram. Op de beelden is onder meer te zien hoe de 80-jarige koning en zijn 14-jarige kleindochter samen aan de vergadertafel zitten.

Estelle is de oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel en daarmee de tweede in lijn van de Zweedse troonopvolging. Het hof noemt de vergadering namens Estelle "leuk en leerzaam".

"De rest van de week ben ik bij verschillende onderdelen van het hof geweest", gaat ze verder. "Om meer te leren over de afdelingen van het paleis, waaronder de informatieafdeling, waar ik nu zit te schrijven." Ook was ze een van de dagen bij de Prinsessan Estelles Kulturstiftelse (PREKS), de culturele stichting die naar haar vernoemd is.

"Bedankt aan opa en zijn kantoor en aan iedereen bij het Hofmaarschalkambt, de Bernadotte-bibliotheek, het archief, de rondleidingenafdeling, de marketingafdeling en PREKS!", sluit Estelle haar verslag af.