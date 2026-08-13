Burgas is in feeststemming nadat vanochtend werd bekendgemaakt dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar plaatsvindt in de Bulgaarse kuststad. De Bulgaarse omroep BNT meldt op haar website dat het daar "inmiddels een en al feest is".

Op beelden van de omroep is te zien dat na de bekendmaking een enorme euforie ontstond voor het stadhuis van Burgas. Zo begon een menigte te springen en dansen en klonk uit speakers door het hele centrum van Burgas muziek. Ook zag BNT de eerste T-shirts met de tekst 'Burgas - Eurovisie'. Volgens het medium zijn mensen "dolblij en enthousiast dat dit evenement naar Burgas komt".

Meerdere feestgangers reageerden verheugd op de mededeling. "Ik vind het gaaf dat het evenement nu naar zee wordt gehaald en dat er meer mensen die kant op komen om meer van Bulgarije te zien. Ik denk dat het een goede keuze is", liet een inwoner van Burgas weten aan BNT.