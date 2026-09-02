De roman Nevermore van de Franse auteur Cécile Wajsbrot heeft dit jaar de Europese Literatuurprijs gewonnen. Dat maakte het Nederlands Letterenfonds woensdag bekend. De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De onderscheiding wordt dit jaar voor de zestiende maal uitgereikt.

In Nevermore werkt de hoofdpersoon, een vertaalster, aan de vertaling van Time passes, het middendeel van de roman To the lighthouse van Virginia Woolf. Terwijl de lezer wordt meegevoerd met de taal van Woolf, ontdekt de lezer ook dat de vertaalster rouwt om de dood van haar vriendin en probeert haar pijn op afstand te houden.

De jury prijst Nevermore als "een werk met in het hart een klein mysterie, een zacht verhaal van pijn, omvouwen door een mozaïek van vernietiging, herziening en wederopbouw. Wajsbrot schrijft een zeer Europese, wereldlijke roman, in tijden waar destructie, rouw en vernietiging aan de orde van de dag zijn en we de geschiedenis toch maar blijven herhalen." Bovendien roemt de jury de vertaling als "een kunstwerk op zich, bovenop het unieke kunstwerk dat de roman zelf al is."

Het boek is vertaald door Josephine Rijnaarts. Zowel de auteur als de vertaler van het winnende boek ontvangen 10.000 euro aan prijzengeld. Zij ontvangen de prijs op 7 november tijdens het festival Crossing Border.