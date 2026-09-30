Eva Jinek emotioneel na overlijden Paulien Cornelisse

Eva Jinek heeft woensdag op emotionele wijze stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelisse. In haar programma Eva praatte de presentatrice met tal van gasten over de carrière van de schrijfster en brak ze uiteindelijk nadat ze een tweet van premier Rob Jetten voorlas.

Jinek herstelde zich snel en liet actrice en schrijfster Maike Meijer vervolgens een fragment uit een van Cornelisses vele werken voorlezen.

Meijer zei in de uitzending dat ze altijd "een beetje verliefd" op Cornelisse is geweest. "Paulien was een kijker in detail. Ik heb van haar geleerd om in alles wat je doet te kijken naar het kleine en dat te vangen in woorden. Zij was in staat om het kleine groot te maken. Om in alles verwondering te zoeken, en dat is zo knap."

Volgens Meijer was Cornelisse "extreem geestig" en ook "extreem ontroerend" in "al haar disciplines". "In schrijven, in op het toneel staan, in woorden, bij De slimste mens, maar ook bij Wie is de mol? Het maakte niet uit waar zij zat. Als zij iets zei, dacht ik altijd: ik wou dat ik het zo kon zeggen. Ik ga haar gruwelijk missen, het is een diep, diep gat."