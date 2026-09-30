NPO zendt als eerbetoon theatershow Paulien Cornelisse uit

De NPO zendt woensdag op de plaats van De slimste mens een registratie van Paulien Cornelisses theatershow Maar ondertussen uit. Dat laat een woordvoerder weten.

"Vanwege het overlijden van Paulien Cornelisse is, in overleg met haar familie, De slimste mens morgen te zien en wordt vanavond als eerbetoon haar theatershow Maar ondertussen uitgezonden", aldus de zegsman.

Eerder woensdag werd bekend dat KRO-NCRV juist in overleg met de familie had besloten de uitzending van De slimste mens, waarin Cornelisse jurylid is, te schrappen. "Op deze verdrietige dag vinden we het passend om stil te staan bij haar overlijden en ruimte te geven aan het verdriet en gemis", aldus de omroep. De geplande afleveringen schuiven nu een dag op.

De voorstelling Maar ondertussen voerde Cornelisse tussen 2013 en 2016 op. Het leverde haar in 2014 een nominatie voor een Poelifinario op.