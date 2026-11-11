De talkshow van Eva Jinek duurde woensdagavond acht minuten langer vanwege de kabinetscrisis. Terwijl Jinek aan het afronden was, hoorde zij in haar oortje dat zij er "acht minuten bijkreeg".

Jinek maakte in de uitzending veel tijd voor een analyse van de crisis in het kabinet Jetten. Een emotioneel gesprek met Jamai over zijn liefde voor dirigeren werd bruut onderbroken omdat VVD-leider Dilan Yeşilgöz een verklaring gaf over de situatie die nu is ontstaan. "Muziek zegt veel meer dan woorden", relativeerde de zanger aan het einde van de uitzending.

Aan de politieke tafel van Jinek zaten analisten Wouter de Winther, Mats Akkermans, Hajar Yagkoubi en politicoloog Simon van Teutem.