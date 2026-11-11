Het parket Oost-Vlaanderen is een opsporingsonderzoek gestart naar Mehdi El Hadri, beter bekend als Bruine Mehdi, meldt persbureau Belga. Drie mensen hebben aangifte gedaan bij de politie tegen de 32-jarige influencer, kandidaat bij het programma De Slimste Mens ter Wereld, vanwege mogelijke zedenfeiten.

Dinsdag startte de Belgische zender Play al een onderzoek naar aanleiding van signalen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een kandidaat van het programma. Volgens Belga was er op sociale media ophef ontstaan over het gedrag van Bruine Mehdi. Play noemde de naam van El Hadri niet.

"We nemen dergelijke signalen altijd ernstig, en bekijken ze met zorg voor alle mogelijke betrokkenen", vertelde een woordvoerder van Play tegen Belga. "We willen niet voor een 'trial by social media' gaan, maar laten ons leiden door officiële instanties."

Advocaten van Bruine Mehdi laten weten aan Belga dat de influencer de zedenfeiten formeel ontkent.