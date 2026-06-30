Even tot hier-pianootje opgenomen in collectie Beeld & Geluid

Het speelgoedpianootje dat jarenlang werd gebruikt in het populaire BNNVARA-programma Even tot hier, krijgt een plek in de collectie van Beeld & Geluid. Het instrument is vanaf dinsdag onderdeel van de expositie Heel Holland Zoekt.

De piano werd tot afgelopen seizoen gebruikt in het item 'een heel eenvoudig liedje over een best ingewikkeld onderwerp', waarin Niels van der Laan en Jeroen Woe de actualiteit doornamen met steeds hetzelfde korte liedje en een ander onderwerp. Tijdens de honderdste aflevering, begin mei, maakten de twee bekend dat de rubriek niet meer terugkeert. Daarna werd een soortgelijk item ingestart waarin een ukelele de hoofdrol speelt.

Naast het pianootje doneren Van der Laan en Woe ook het originele liedjesscript van het tv-programma aan Beeld & Geluid.

Het mediamuseum is ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Nederlandse televisie bezig met een zoektocht naar vergeten televisiemateriaal, zoals uitzendingen, bijzondere objecten en persoonlijke verhalen. Eerder dit jaar werd onder meer het zwaard uit de serie Floris toegevoegd aan de collectie.