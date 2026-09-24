Evenementen slaan alarm bij Kamerleden: toegankelijkheid neemt af

Evenementenlocaties en festivals hebben donderdag in Nieuwspoort aan de bel getrokken bij Tweede Kamerleden over grote problemen in de sector. "Stijgende kosten, personeelstekorten en versnipperde regelgeving" maken het volgens Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) steeds lastiger om evenementen te organiseren. Grote organisatoren als Zwarte Cross en Rotterdam Ahoy vrezen voor de toegankelijkheid van hun evenementen.

De VVEM bood de Kamerleden van de drie grootste partijen, D66 (Heera Dijk), PRO (Mohammed Mohandis) en VVD (Erik van der Maas), tien wensen aan die moeten helpen om de sector toekomstbestendig te maken. Een paar actuele dossiers maken het volgens de vereniging lastig om evenementen te blijven organiseren. Zo werden extreme weersomstandigheden en stikstofregels genoemd als twee belangrijke obstakels voor festivals. Afgelopen zomer werd het festival Defqon.1 bijvoorbeeld volledig afgelast vanwege extreme hitte.

"Er komt een moment dat je auto's moet gaan verbieden", benadrukt festivaldirecteur van Zwarte Cross Ronnie Degen tegen het ANP. Door de stikstofregels waar het Achterhoekse festival mee te maken heeft, ervaart het problemen in de organisatie. "De stikstofuitstoot wordt gerekend over een heel jaar, maar wij zijn er maar een week of drie. Eigenlijk valt onze uitstoot dus hartstikke mee, maar door de regelgeving worden we beperkt."

'Elitair'

Volgens Degen ontkomen festivals niet aan kostenstijging voor de consumenten als de politiek niet ingrijpt. "De ticketprijs moet omhoog, want je loonkosten stijgen. Wij moeten voorkomen dat een evenement alleen nog maar voor de rijken is die met een glaasje prosecco rondlopen."

Dat beaamt ook Ahoy-directeur Jolanda Jansen. "Iemand die een goede baan heeft kan altijd wel een kaartje voor Vrienden van Amstel kopen", benadrukt ze over het evenement dat plaatsvindt in haar concertzaal. "Maar de jongeren of mensen die wat minder hebben, moeten we er juist ook bij betrekken. En dat is voor mij eigenlijk het grote risico van de sector." De inflatie en alle regelgeving waarmee evenementen kampen, leidden volgens Jansen tot alsmaar oplopende kosten. "We dreigen daarmee elitair te worden."

Nieuwkomers

De grote organisatoren, waaronder ook Niel van Hoff van De Vrienden van Amstel LIVE, benadrukken dat vooral nieuwe festivals en evenementen er niet meer tussen komen. "Wij hebben zeshonderd mensen personeel, maar dat kan een nieuw evenement nooit zomaar bij elkaar halen." Ook de veiligheidsmaatregelen en vergunningen maken het lastig om nieuwe evenementen te organiseren. "Zoals Zwarte Cross ooit begonnen is door jonge gasten, moet de nieuwe generatie ook weer die kans krijgen", beaamt ook Jansen.

De tien wensen van de sector bestaan onder meer uit bewustzijn over het maatschappelijke belang van evenementen, eenduidige aanpak bij extreem weer, een landelijk vergunningskader en uitzonderingen in stikstofregels. De Kamerleden verzekerden donderdag de punten aan te kaarten bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.