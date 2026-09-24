Bullet For My Valentine volgend jaar naar AFAS Live

Bullet For My Valentine komt volgend jaar naar Nederland. De Britse metalband staat op 19 februari in AFAS Live in Amsterdam, liet concertorganisator MOJO donderdag weten.

Het optreden volgt kort voor de release van het achtste studioalbum Social Apocalypse, dat op 19 maart verschijnt. De plaat telt tien nummers en bevat samenwerkingen met Will Ramos van Lorna Shore en Chrissy Costanza van Against The Current.

Bullet For My Valentine werd opgericht in Wales en brak in 2005 internationaal door met het debuutalbum The Poison. Vorig jaar vierde de band het twintigjarig bestaan van dat album.