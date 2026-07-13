Everon Jackson Hooi is gevraagd om de officiële castfoto van het volgende seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) te maken. "Jullie hebben de afgelopen tijd volop gespeculeerd over wat we vandaag bekend zouden maken. Maar de échte onthulling is dat niemand minder dan onze eigen Everon Jackson Hooi dit seizoen de officiële castfoto maakt!" schrijft de RTL 4-soapserie maandag op Instagram.

Hooi, die de rol van Bing speelt in de serie, laat aan RTL Boulevard weten dat hij werd benaderd door de producent om de foto's te maken. De acteur twijfelde in eerste instantie of hij wel de geschikte persoon was om de foto's te maken. "Zo goed ben ik denk ik nog niet, maar toen dacht ik ook: ja, ik ga het gewoon doen", vertelt de acteur. "Het was heel leuk."

Seizoen 36 van de soapserie is inmiddels afgerond. Het 37e seizoen van GTST gaat na de zomerstop van start op maandag 31 augustus.