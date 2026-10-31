Ex-man Halle Berry behoudt voogdij over zoon

Olivier Martinez, de ex-man van Halle Berry, behoudt de voogdij over hun 13-jarige zoon Maceo. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald nadat Martinez Berry had beschuldigd van fysieke mishandeling van Maceo. Ook wees de rechter de woning van Martinez aan als hoofdverblijf. De jongen woont daardoor het grootste deel van de tijd bij zijn vader. Dat meldt ABC News op basis van rechtbankdocumenten die de Amerikaanse nieuwsdienst heeft ingezien.

Eerder deze maand vroeg Martinez een tijdelijk straatverbod tegen Berry aan. Hij beschuldigde haar ervan Maceo fysiek te hebben aangevallen op 26 september toen hij een virtualrealitygame speelde. Ze zou boven op de jongen zijn gesprongen en daarna haar handen om zijn nek hebben gelegd en zijn keel hebben dichtgedrukt. Zo blijkt volgens Amerikaanse media uit de rechtbankstukken. Berry sprak de beschuldigingen tegen en stelde dat de twee aan het stoeien waren.

Er is een omgangsregeling ingesteld met Berry, waarbij de actrice haar zoon op maandag en dinsdag mag zien en om het weekend. Het tijdelijk straatverbod dat eerder deze maand door Martinez tegen Berry was aangevraagd, is door de rechter ingetrokken.

Bijzonder blij

De omgangsregeling is een aangepaste versie van eerdere afspraken van het voormalige stel. Binnenkort buigt de rechter zich weer opnieuw over de regeling. De advocaat van Martinez vertelde tegen ABC News "tevreden te zijn" met de uitspraak en noemde het een resultaat "waarin het kind centraal staat". "Maceo komt op de eerste plaats. Wat ons betreft bevordert de uitspraak van de rechter dat. Dit is geen spelletje om de andere partij een stap voor te zijn." Volgens de advocaat van Berry is de actrice "bijzonder blij" dat de rechtbank besloot om het tijdelijke straatverbod in te trekken. "Halle blijft zich vastberaden richten op het welzijn en de belangen van haar gezin."

Martinez en Berry vroegen in 2015 allebei de echtscheiding aan na een huwelijk van twee jaar, wegens onoverbrugbare verschillen. Ze spraken een gedeelde wettelijke voogdij over Maceo af, die toen 2 jaar oud was. In 2023 werd hun scheiding definitief.