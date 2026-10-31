Productiebedrijf van Reese Witherspoon ontslaat helft personeel

Het productiebedrijf Hello Sunshine van actrice Reese Witherspoon heeft ongeveer de helft van het personeel ontslagen. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety. Het gaat om circa dertig medewerkers.

De reorganisatie volgt enkele weken nadat Witherspoon het productiebedrijf, dat ze in 2016 had opgericht, terugkocht van Candle Media. Dat deed de actrice samen met het mediabedrijf Mediawan. De actrice sprak vlak na de overname in een verklaring haar dankbaarheid uit voor "wat ons fantastische team heeft opgebouwd."

Het bedrijf gaat zich voortaan voornamelijk richten op film- en televisieproducties en Reese's Book Club. Hierdoor worden bepaalde afdelingen grotendeels opgeheven. Het is niet de eerste keer dat Hello Sunshine personeel ontslaat. Onder het vorige eigenaarschap vonden de afgelopen twee jaar al minstens vier ontslagrondes plaats.

Het productiebedrijf van Witherspoon is onder meer verantwoordelijk voor de series The Morning Show en Big Little Lies. Ook werden de voor een Oscar genomineerde films Gone Girl en Wild door het bedrijf geproduceerd.