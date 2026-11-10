Een ex-vriendin van Russell Brand heeft hem na zijn veroordeling voor seksuele misdrijven beschuldigd van onder meer geweld en mishandeling. Jemima Goldsmith deelde op X een lang bericht waarin zij lovend was over "de dappere vrouwen die zich bij de rechtszaak tegen Brand uitspraken".

In haar bericht sprak Goldsmith over een vermeend incident bij haar huis in 2014. Volgens haar moest ze toen de politie bellen om Brand uit haar huis te verwijderen. "Ik besloot geen aanklacht in te dienen, omdat ik bang was voor de aandacht van de media voor mijn kinderen", aldus Goldsmith, die Brand sindsdien niet meer heeft gezien of gesproken. "Hoewel dit in het niet valt bij het leed waarover de vrouwen in de rechtszaal hebben gesproken, was dit een moeilijke periode in mijn leven die een blijvende impact heeft gehad."

De 51-jarige Brand werd maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar voor verkrachting en aanranding.