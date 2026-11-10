Olivia Dean is door Apple Music uitgeroepen tot artiest van het jaar 2026. De 27-jarige Britse zangeres is de eerste artiest uit het Verenigd Koninkrijk die de onderscheiding ontvangt, maakte de streamingdienst bekend.

Dean brak het afgelopen jaar wereldwijd door met haar album The Art of Loving, dat eind 2025 verscheen. Haar hit Man I Need staat sinds augustus vorig jaar onafgebroken in de dagelijkse top 100 van Apple Music. De zangeres won dit jaar ook een Grammy voor beste nieuwe artiest en vier BRIT Awards.

"Ik hou ervan om muziek te maken. Het is het mooiste wat er is", reageert Dean op de onderscheiding. "Het voelt geweldig om erkend te worden als een artiest die impact heeft gehad."

Apple Music reikt de prijs jaarlijks uit aan een artiest die volgens de streamingdienst een bijzondere impact heeft gehad op de muziekwereld. De onderscheiding wordt door Apple Music zelf toegekend en staat los van muziekprijzen als de Grammy Awards en de BRIT Awards.

Dean stond in 2025 nog in het voorprogramma van Sabrina Carpenter in Madison Square Garden in New York. Minder dan een jaar later gaf ze daar vier eigen concerten. Ook trad ze zes keer op in een uitverkochte O2 Arena in Londen.