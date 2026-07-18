Ex-vriend wil dat Will Smith getuigt in zaak tegen zijn vrouw

Bilaal Salaam, een voormalige vriend en assistent van Will Smith, wil dat de acteur getuigt in de zaak die Salaam heeft aangespannen tegen Jada Pinkett-Smith, de vrouw van Will. Dat meldt E! News, die de rechtbankpapieren heeft ingezien. Volgens Salaam is de getuigenis van Will cruciaal voor de zaak.

Salaam, die het echtpaar al tientallen jaren kent, diende in november een eis in voor een schadevergoeding van 3 miljoen dollar omdat Jada hem in september 2021 zou hebben bedreigd. Zij zou hebben gezegd dat hij "zich met zijn eigen zaken zou moeten bemoeien" omdat hij anders "vermist zou raken of een kogel in zijn lijf zou krijgen".

Jada deed de claims van Salaam af als "nonsens" en heeft de rechtbank verzocht zijn zaak te verwerpen. De actrice stelt dat het verhaal van Salaam "deel uitmaakt van een doorlopende smaadcampagne" tegen haar familie.

De klager was behalve goede vriend ook de persoonlijke assistent van Smith. De relatie verslechterde na het incident tijdens de Oscaruitreiking van 2022. Will Smith gaf zijn goede vriend Chris Rock toen op het podium een klap omdat Rock een opmerking had gemaakt over de haarziekte alopecia van Jada. Het echtpaar zou boos zijn geweest toen Salaam niet hielp toen zij hem na dit incident vroegen een plan op te stellen om de imagoschade van Will te beperken.