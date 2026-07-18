FIFA analyseert drinkpauzes na WK

NEW YORK (ANP) - Arsène Wenger weet nog niet of de wedstrijden op het volgende WK halverwege beide helften een drinkpauze krijgen. "We moeten na dit WK analyseren wat de impact van deze beslissing was", zei het hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA tijdens een persconferentie.

Wenger merkte dat veel supporters kritisch reageerden op de drinkpauzes. "Sommige mensen vonden het niets", zei de Fransman. "Ze begrepen vooral niet waarom die pauzes er ook in stadions met een gesloten dak en airco waren. Maar we hadden nu eenmaal afgesproken om bij alle duels drinkpauzes te houden."

De FIFA koos voor twee extra drinkpauzes op het WK uit zorg voor het welzijn van de spelers. Critici zagen er ook een manier in om extra inkomsten te genereren door tijdens de onderbrekingen reclame te verkopen. "Voor mijn gevoel heeft het de uitslag niet beïnvloed, maar wij zijn er voor de voetbalkijkers en zullen achteraf conclusies trekken", zei Wenger.

Honderdjarige jubileum

Het volgende WK is over vier jaar in Spanje, Portugal en Marokko, maar begint met wedstrijden in Uruguay, Argentinië en Paraguay om het honderdjarige jubileum van het WK te vieren.

Wenger staat achter de beslissing van de FIFA voor een WK met een recordaantal van 48 deelnemers. "Voor dit toernooi waren er twijfels, maar wij vonden het ethisch gezien noodzakelijk om meer teams een kans te geven. Ik ben ervan overtuigd dat het de juiste beslissing was en dat het een groot succes is geworden", zei hij.