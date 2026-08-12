De BBC heeft excuses aangeboden nadat Engelstalige kijkers hadden geklaagd dat ze een Schotse weervrouw niet konden verstaan. Meteorologe Judith Ralston maakte onlangs haar debuut in het journaal.

Volgens een woordvoerder van de Britse omroep kreeg de BBC meerdere klachten over onder meer de audiokwaliteit van de weerberichten van Ralston. "Helaas zorgde een technisch probleem ervoor dat het geluid van de weerberichten van Judith Ralston in de eerste week van augustus lager was dan de bedoeling was", laat de zegsman weten aan de Schotse krant The National. Inmiddels is het probleem opgelost.

De krant had enkele klachten van kijkers verzameld. "Deze nieuwe weervrouw is verschrikkelijk", schreef iemand bijvoorbeeld. "Ze mompelt, is stil, heeft een accent dat altijd lastig te verstaan is. Niet de beste kwaliteiten voor dit werk." Iemand anders vond dat Ralston "heel heel zacht" sprak en "vrijwel onbegrijpelijk" was. Een Schotse kijker nam het voor haar op en zei dat de microfoon van de weervrouw het probleem was.