Exemplaren van boek over prinses Diana gestolen in Nederland

Een aantal exemplaren van het nog onuitgebrachte boek Zwanenzang van Charles Spencer over zijn zus prinses Diana is in Nederland gestolen. De boeken zijn uit een vrachtwagen gehaald die op weg was van de drukkerij naar het magazijn, bevestigt een woordvoerder van uitgeverij Overamstel tegenover het ANP na berichtgeving hierover in Britse media.

In totaal zijn vier boeken van de Nederlandse editie van Zwanenzang meegenomen. "De bestuurder heeft alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen en moest een verplichte pauze houden op een parkeerplaats in Nederland waar het incident plaatsvond en heeft in de cabine overnacht", legt de woordvoerder uit. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Volgens de Daily Mail, die als eerste over de diefstal schreef, vond het incident maandag plaats en werd de Britse uitgeverij Penguin Michael Joseph dinsdag ingelicht. Een bron binnen de uitgeverij zegt tegen de krant dat het "buitengewoon verdacht" is, omdat de beveiliging rondom het boek "ongelooflijk streng" zou zijn. De uitgeverij zou veel maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de inhoud uitlekt voor het boek verschijnt.

Waarheid

Spencer kondigde zijn boek, dat wereldwijd op 22 september in de winkel ligt, in augustus aan. Hij vertelt daarin voor het eerst openlijk en uitvoerig over zijn zus, die ruim vijftien jaar getrouwd was met toenmalig prins Charles. "Het doel van dit boek is om de waarheid over Diana te vertellen vanuit het perspectief van haar broer, wat ik ook heb geprobeerd te doen toen ik op haar begrafenis sprak. Net zoals in mijn grafrede wil ik namens Diana spreken en dat op een duidelijk positieve manier doen", zei de 62-jarige auteur.

Spencer kwam met het idee voor het boek omdat hij overspoeld werd met aanvragen voor interviews over Diana, nu ze bijna dertig jaar geleden stierf. De prinses kwam in augustus 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs.