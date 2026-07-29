Extra concert Teddy Swims in Ziggo Dome

Teddy Swims geeft volgend jaar een extra show in de Ziggo Dome. Na zijn eerder aangekondigde concert op 16 maart kondigde de Amerikaanse zanger ook een optreden op 17 maart aan. Als reden wordt de "overweldigende vraag" genoemd.

De artiest, die in de afgelopen jaren doorbrak mede dankzij zijn hit Lose Control, stond vorig jaar februari ook in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor de twee shows gaat vrijdag van start.

De 33-jarige zanger bracht tot nu toe twee studioalbums uit. Eerder dit jaar verschenen zijn nieuwste singles Mr. Know It All en Break Up In Reverse.