Extra maatregelen bij concert Lil Kleine om hitte

De organisatie van het concert van rapper Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam neemt vanwege de verwachte hitte extra maatregelen. Bezoekers kunnen zaterdag onder meer gebruikmaken van gratis watertappunten en zonnebrandcrème, zo staat op de website van het concert L*VE KLEINE.

De organisatie roept bezoekers ook op niet onnodig vroeg naar het stadion te komen om lang wachten in de warmte te voorkomen. Ook wordt geadviseerd voldoende water te drinken, regelmatig te eten, een hoofddeksel te dragen en zich goed in te smeren met zonnebrand. Daarnaast zorgt de organisatie voor emmers met water en sponzen om bezoekers verkoeling te bieden.

Volgens Weeronline kunnen de temperaturen zaterdag oplopen tot 33 graden. Bezoekers mogen een verpakking zonnebrandcrème tot 100 milliliter meenemen en een lege plastic fles met dop van maximaal 500 milliliter, zodat die op het terrein kan worden gevuld.