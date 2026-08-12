Er komt een tweede musicalsingalongavond met castleden van Moulin Rouge! in Gouda. Dat heeft de producent woensdag bekendgemaakt. De voorstelling op 12 oktober was heel snel uitverkocht. Daarom komt er een tweede avond bij, op 11 oktober. De kaartverkoop is woensdagochtend van start gegaan.

Een groep voormalige castleden van Moulin Rouge! De Musical zingt klassiekers uit verschillende hitmusicals, waaronder Moulin Rouge!. Acteurs Martijn Noort, Keoma Aidhen, Tjindjara Metschendorp, Nino Ruiter, Tessa Sunniva, Owen Playfair en Rosanne Rebergen doen mee. Zij speelden allemaal mee in Moulin Rouge!. Aan de musical kwam vorige maand abrupt een einde toen door waterschade de voorstelling voortijdig moest stoppen.

Noort en Playfair maakten dinsdag in De Telegraaf ook bekend samen een relatie te hebben. Zij verhuizen binnenkort naar Hamburg.