Koning Charles heeft zijn steun uitgesproken aan de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. De Britse vorst benadrukt in een bericht op sociale media "de veerkracht van het Colombiaanse volk ten zeerste te bewonderen" en schrijft mee te leven met de getroffenen.

"Aan de inwoners van Colombia, mijn vrouw en ik waren diep bedroefd toen we hoorden van de verwoestende aardbeving die uw land heeft getroffen, en van het tragische verlies aan levens en het leed dat deze heeft veroorzaakt", laat Charles namens hem en Camilla weten. Hij vervolgt zijn bericht door te zeggen dat "zijn gedachten uitgaan naar de nabestaanden, gewonden en degenen die in afwachting zijn van nieuws over hun familie en vrienden." Ook uit de koning zijn respect aan de hulpverleners, "die onvermoeibaar werken om degenen in nood bij te staan".

Het Zuid-Amerikaanse land werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. Er zijn zeker 240 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1300 mensen raakten gewond.