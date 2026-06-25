Extra nieuwsuitzendingen in verband met verwachte hitte

RTL en NOS schalen vrijdag hun berichtgeving op in verband met de verwachte extreme hitte. Ook Talpa houdt op SBS6 de kijkers op de hoogte. Dat laten woordvoerders desgevraagd weten.

Op RTL 4 is 's ochtends in het Ontbijtnieuws extra aandacht voor de situatie in het land. Op RTL Z worden vanaf 09.00 uur ieder uur speciale hitte-uitzendingen gemaakt. Deze zijn ook live te volgen via de website en de app van RTL Nieuws.

De NOS zendt tussen 12.00 en 13.00 uur een extra uitzending uit op NPO 1 en online. Op NPO Radio 1 zijn de nieuwsbulletins waar nodig langer.

Talpa brengt het hittenieuws en uitgebreide weerberichten in de reguliere live-uitzendingen van Hart van Nederland in de ochtend en avond.