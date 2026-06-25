Tom Morello annuleert Europese shows om gezondheid moeder

Tom Morello heeft zijn optredens komend weekend afgezegd om bij zijn zieke moeder te zijn. Dat liet de gitarist via Instagram weten. Hij zal niet spelen op het Tons of Rock Festival in Oslo en BBK Music Legends Bilbao.

"Mijn lieve moeder Mary Morello ligt weer in het ziekenhuis en ik ga naar huis om op haar te letten", schreef Morello. "Rocken in het Verenigd Koninkrijk en Europa deze zomer was geweldig en ik kan niet wachten om weer terug bij jullie te zijn."

De zanger en gitarist moest onlangs al shows afzeggen om de gezondheid van zijn moeder. Morello, bekend van zijn werk met Rage Against the Machine, trad afgelopen week nog wel op tijdens festival Pinkpop in Landgraaf.