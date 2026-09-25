Extra scènes in nieuwe Avengers: Endgame in aanloop naar Doomsday

De nieuwe bioscoopversie van Avengers: Endgame, die in december is uitgebracht in aanloop naar de release van Avengers: Doomsday, bevat enkele nieuwe scènes die te maken hebben met de nieuwe superheldenfilm. Volgens Variety bevat de blockbuster uit 2019 in totaal vier minuten aan extra beeldmateriaal met onder meer Captain America en de Hulk. De nieuwe scènes zijn opgenomen tijdens de productie van Doomsday, die op 18 december in première gaat. In deze Marvelfilm komt een grote groep superhelden samen om het op te nemen tegen Doctor Doom.

Een van de scènes houdt mogelijk verband met de verrassende terugkeer van Chris Evans in Doomsday als Captain America. Aan het einde van Endgame reist Steve Rogers, zoals de superheld echt heet, terug naar het verleden om bij zijn geliefde te zijn. In het heden geeft hij vervolgens als oude man de rol van Captain America over aan Sam Wilson, die tot dat moment als superheld Falcon bekendstond.

Een andere scène toont de Hulk, die in de recente film Spider-Man: Brand New Day wordt opgepakt nadat hij een ravage heeft aangericht, ergens in een ondergrondse bunker. Doctor Doom breekt dan in en confronteert de groene reus.

Aan het eind van de aftiteling van de oorspronkelijke versie van Endgame was een metaalachtig gekletter te horen. Volgens fans kwam dit geluid uit de film Iron Man, waarin Robert Downey Jr. in zijn rol als de titulaire superheld zijn uitrusting smeedde. In de nieuwe versie Avengers: Endgame Encore zijn flitsen te zien van Doctor Doom die, met hetzelfde gekletter, zijn metalen masker maakt. Downey Jr. speelt in Doomsday de rol van de grote schurk.